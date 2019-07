Wederom bezoekers recreatieoorden aangevallen door piranha’s

Zondagmiddag zijn wederom bezoekers van recreatieoorden in Suriname aangevallen door piranha’s. Het gaat om een vrouw en twee kinderen die dit keer slachtoffer zijn geworden. De vrouw is op Ayo aangevallen, terwijl de twee kinderen op White Beach slachtoffer zijn geworden.

De vrouw is gebeten aan haar grote teen van haar rechtervoet. Daarbij heeft zij een groot stuk van haar teen kwijtgeraakt. Een van de kinderen is zijn kleine teen kwijt. De andere is ook gebeten aan zijn kleine teen, maar is slechts een deel ervan kwijt. Alle drie slachtoffers moesten met spoed naar de Spoed Eisende Hulp voor medische behandeling.

Afgelopen weken zijn er al meerdere personen slachtoffer geworden van piranha’s. Het ging toen om de oorden Ayo en Plantage Carolina.