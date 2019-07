Ernstige rellen uitgebroken bij goudbedrijf in Suriname

Bij het goudbedrijf Rosebel Gold Mines/Iamgold te Brokopondo zijn er zondag ernstige rellen uitgebroken. Volgens de eerste berichten hebben illegale goudzoekers diverse machines van het goudbedrijf in brand gestoken. Dc Frederik Finisie van Brokopondo meldt aan de redactie van Waterkant.net dat er een porknokker (goudzoeker) zou zijn doodgeschoten (video) tijdens de schermutselingen. Een ander zou er ernstig aan toe zijn.

Finisie gaf verder aan dat de ambulance niet toegelaten wordt tot het gebied. Volgens hem zou er ook een bus in brand zijn gestoken (foto) in het dorp bij kilometer 106. De overheid heeft maatregelen genomen en heeft speciale eenheden van het leger en de politie naar de plek gestuurd. Voorts verneemt de redactie van Waterkant.Net dat alle ME’ers zijn opgeroepen.

Volgens een bron dichtbij het bedrijf speelt de situatie al sinds zaterdag, maar is het zondag tot een climax gekomen. “Rellen met illegalen zijn ‘normaal’, maar wat er nu aan de hand is is echt heftig” aldus de bron.

Deze week nog waren er ook in buurland Braziliƫ problemen met zwaar bewapende illegale goudzoekers. Ze vielen een reservaat van een inheemse stam binnen waar de leider van de stam werd vermoord meldt de NOS.