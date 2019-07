Bezoeker recreatieoord in Suriname gebeten door piranha

Wat zaterdag een leuke dag moest worden voor Dwight Sabajo, is in een nachtmerrie geëindigd. Hij is aan zijn teen gebeten door een piranha op het recreatieoord Ayo te Zanderij in het district Para. Sabajo zegt aan Waterkant dat hij in het water lekker aan het zwemmen was en plotseling werd gehapt doot een piranha.

Door het voorval bloedde zijn teen hevig en werd hij met spoed vervoerd naar de Medische Zending op Powakka. Daar aangekomen maakte de zuster de wond lichtjes schoon en zette het in verband. Voor verdere behandeling moest hij naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis. Bij de SEH is de wond verder behandeld en goed dicht gemaakt met verband. Maandagochtend moet hij naar de huisarts voor controle.

De Ware Tijd schreef zondagavond dat er meer dan vier personen de afgelopen drie weken zijn gebeten aan hun voeten door piranha’s bij een ontspanningsoord in het district Para. Onder hen behoort ook een negenjarig meisje. De redactie van Waterkant verneemt dat het gaat om de oorden Ayo en Carolinakreek. De autoriteiten hebben nog geen officiële informatie vrijgegeven. Zodra die er is wordt dit bericht aangevuld.