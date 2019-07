Third World op eerste Urban Heritage & Art Festival van Suriname

De bekende Jamaicaanse reggaeband Third World is de headliner van het eerste Urban Heritage & Art festival dat op 6 en 7 september in Suriname wordt gehouden. Het event vindt plaats in het At Live Entertainment Center, voorheen Flamboyant Park. Third World treedt op de laatste festivaldag op.

Verder bestaat het entertainment gedeelte uit optredens van Denise Jannah & Friends uit Nederland, Asgar Koster and Friends, Ernesto van Dal & Band en Naks Kaseko Loco. Uit Cuba is de dames muziekformatie Canella de Cuba gecontracteerd.

Het belangrijkste doel van het festival dat door At Live Entertainment en Suriname Heritage Festival wordt georganiseerd, is om mensen samen te brengen en de diversiteit aan cultuur te laten ervaren. Het beleven van elkaars muziek, cultuur, culinaire tradities en de manier van omgaan met onze leefomgeving en onze natuur.

Heritage & Art festival Suriname moet niet alleen een jaarlijks terugkerend evenement worden, maar uitgroeien tot een regionaal meerdaags evenement. Third World die vooral bekend is van het nummer ‘Now That We Found Love’ bezoekt Suriname voor de tweede keer. De groep was ongeveer 39 jaar geleden voor het eerst hier.