Dode en gewonden bij bootongeluk op rivier in Suriname

Zojuist is er een onbevestigd bericht vanuit meerdere bronnen binnen gekomen op de redactie van Waterkant.Net, dat er een bootongeluk zou hebben plaats gevonden op een rivier in Suriname. Er wordt gesproken van één of meerdere slachtoffers. UPDATE: bronnen die in contact zijn met de politie, melden inderdaad aan Waterkant dat er één dode en twee gewonden te betreuren zijn.

Het gaat om een boot die met hoge snelheid, het bos langs de oever zou zijn ingevaren. Het ongeluk zou plaats hebben gevonden op de Surinamerivier ter hoogte van Suralco. Op de rivier was het evenement ‘Summerbeach’ aan de gang.

De Surinaamse krant De Ware Tijd meldt dat de Maritieme Politie en andere eenheden nu ter plaatse bezig met het onderzoek. De slachtoffers en het ontzielde lichaam werden naar de oever gebracht.