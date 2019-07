Verkeersdode is 45-jarige bestuurder die probeerde in te halen

De man die zondagochtend vroeg om het leven kwam bij een aanrijding op de kruising van de Martin Luther King- en de Ramgoelamweg, is de 45-jarige autobestuurder Leendert Grives. Volgens de Surinaamse politie probeerde hij een auto in te halen maar kwam daarbij tegen een voorrijder aan. Door die aanrijding heeft Grives vermoedelijk de controle over de besturing van zijn auto verloren met het gevolg dat zijn voertuig tegen de elektriciteitsmast aankwam.

Het ongeval zou rond zes uur in de ochtend gebeurd zijn. De politie van Livorno kreeg de melding van een verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst op de plek van het gebeurde werd een zwaar beschadigde personenauto op de berm aangetroffen naast een elektriciteitsmast. Op het wegdek trof de politie het levenloze lichaam van een man aan, die naderhand Leendert, Grives, zou blijken te zijn.

Voor de komst van de politie hadden omstanders Grives uit de auto gehaald en op het wegdek gezet. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Leendert, Grives vast. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie van Livorno.

Met het overlijden van deze autobestuurder staat de verkeersbarometer in Suriname op 40.