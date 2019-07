Ricanaumofo beschikt binnenkort over schoon drinkwater

Het dorp Ricanaumofo in Suriname zal binnen niet al te lange tijd beschikken over schoon drinkwater. Deze garantie gaf Sengwai Ramon, hoofd van SWM regio Oost, aan de bewoners van het dorp tijdens het officiƫle startsein van het drinkwater project Ricanaumofo op donderdag 25 juli 2019. De dorpelingen moeten nu voor de voorziening van hun dagelijkse behoeften gebruik maken van rivierwater.

Volgens Sengwai zal dit project in drie fasen worden uitgevoerd. Hiervoor zijn zestig werkdagen uitgetrokken. SWM is momenteel bezig met de eerste fase, waarbij tienduizend meter aan buizen van Ricanaumofo naar Moengo zal worden aangelegd. In de tweede fase zal het net worden gekeurd en in de derde fase zullen de huizen van het dorp worden aangesloten op het net.

Districtscommissaris, Kenya Pansa, benadrukte het belang van schoon drinkwater voor de mens. Ricanaumofo maakt als productiegebied aanspraak op deze voorziening. Pansa is president Desi Bouterse dankbaar voor het nakomen van zijn belofte aan het dorp. Kapitein Mesach Banwari is bijzonder ingenomen met deze stap naar duurzame ontwikkeling.