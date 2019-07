19 jarige Vhy- Shelta Toto uitgeroepen tot ‘Sa Ndyuka Uma’

De 11e Sa Ndyuka Uma is de 19 jarige Vhy- Shelta Toto. Ze is afgelopen zaterdag in de vroege ochtend gekroond in de Surinaamse Anthony Nesty Sporthal. Op de tweede plaats eindige Sudeska Misiedjan, terwijl Bow Kedisha, Djanie Livinia en Kodjo Rachel op respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats eindigden. De overige contestanten van Sa Ndyuka Uma 2019 waren Misdjan Zuweena, Denge Romaica, Engelhart Marcella en Goddet Odille.

De Stichting Sa Ndyuka Uma heeft in drie maanden middels trainingen de dames vaardigheden aangereikt om de cultuur van de verschillende volkeren van het binnenland op waardige wijze op podium uit te dragen. Voorts was het, het streven om ode te brengen aan de Afro Surinaamse vrouw uit het binnenland van Suriname en om de hedendaagse vrouw uit het binnenland op podium te presenteren.

De organisatie is dankbaar voor de ondersteuning, en is gemotiveerder om door te gaan met het werken aan het verder verheffen van het concept van Sa Ndyuka Uma. De hoofdsponsoren van Sa Ndyuka Uma waren de NDP Jongeren die studiebeursen ter beschikking stelde, Dawson Handelmaatschappij NV en de voorzitter van de ABOP die geldbedragen ter beschikking stelden. Verder hebben de ministers Dikan en Misiekaba, bedrijven en individuen prijzen ook ter beschikking gesteld. Ook de DNA leden Edward Belfort, Sylvana Afonsoewa en Aida Nading waren aanwezig.

De organisatie blikt tevreden terug op het ontvangst van de 11e editie van Sa Ndyuka Uma. De uitreiking van de prijzen vond op zondag 28 juli plaats bij Asosye Radio en Televisie.