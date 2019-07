‘Ongeregeldheden bij goudbedrijf afgenomen’, ministers bezoeken gebied

De bewindsman van Justitie en Politie in Suriname, Stuart Getrouw, minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zullen vandaag een oriëntatie bezoek brengen aan het gebied waar de plant van Rosebel Gold Mines/Iamgold te Brokopondo is gevestigd. Daar braken in het weekend ongeregeldheden uit.

Samen met de Districtscommissaris Frederik Finisie en het traditioneel gezag zal de ontstane situatie onder de loupe worden genomen. Er zal daarbij getracht worden om met alle relevante actoren tot een structurele oplossing in deze kwestie te geraken. Het ligt in de bedoeling dat de delegatie ook een bezoek brengt aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Het Surinaamse ministerie van Juspol doet er alles aan om met al haar ten diensten staande middelen de rust in het gebied te doen wederkeren. zij heeft direct na de melding van ongeregeldheden veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is politieversterking naar het gebied gezonden, waarna de ongeregeldheden zijn afgenomen, aldus het ministerie in een persbericht.