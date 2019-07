Man aangehouden voor diefstal van dynamiet bij goudbedrijf

Het arrestatie team van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen weekend een man aangehouden die in verband wordt gebracht met de diefstal van dynamiet, tien dagen geleden bij goudbedrijf Iamgold te Brokopondo. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag.

Vorige week meldde de Surinaamse krant De Ware Tijd dat er poging was gedaan om een grote hoeveelheid dynamietstaafjes en ontstekingskabels uit een bunker te stelen. De security van het bedrijf had tijdens een reguliere controle een aantal zakken met dynamietstaafjes aangetroffen op een locatie in de directe omgeving van het bedrijf. Er werd alarm geslagen.

Het onderzoek in deze zaak werd verricht door de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname en Bureau Nationale Veiligheid. Volgens Starnieuws is de verdachte zaterdag naar de bedrijfslocatie gebracht voor verder onderzoek. Hoeveel dynamiet verdwenen is en wat de verdachte ermee van plas was, is nog niet duidelijk.

Dynamiet wordt vaak gebruikt in de goudsector zoals in dit filmpje ook te zien is: