In vrijheid gestelde directeur VKV holidays Suriname opent nieuw reisbureau

Vinesh Kanhai, directeur-eigenaar van reisbureau VKV Holidays in Suriname, heeft een nieuw reisbureau geopend. Kanhai was eerder opgesloten voor het oplichten van 311 klanten. Zijn nieuw reisbureau, genaamd Divali’s Tour en Adviesbureau, is gevestigd aan de Swastikaweg no. 10. Dat is hetzelfde gebouw waar VKV Holidays gevestigd was.

Op social media maakt Kanhai zelf promotie over dit nieuw reisbureau. Hij promoot wederom diverse tours naar binnen -en buitenland. Hij krijgt echter heel veel negatieve reacties van mensen die beweren dat hij gewoon doorgaat met zijn oplichtingspraktijken, maar dan in een nieuw jasje. Mensen raden elkaar af om zaken te doen met het bedrijf.

Vorige maand maakte Kanhai bekend dat iedereen die is opgelicht door reisbureau VKV Holidays in Suriname, wordt tegemoet gekomen. Kanhai liet weten dat de rechtzaak nog gaande is, maar hoopt dat er gauw een uitspraak gedaan wordt. Hij zei dat er naar de mogelijkheid gekeken wordt dat mensen hun geld terug krijgen of dat hij hen zal compenseren met een nieuwe ticket naar hun geboekte bestemming.