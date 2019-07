VIDEO: Agenten ‘gooien’ jongeman in kofferbak en rijden weg

Een opmerkelijk filmpje dat vandaag via social media in Suriname gedeeld wordt, roept veel vragen op. In het filmpje is te zien hoe een jongeman waarschijnlijk met de handen op z’n rug vastgebonden of geboeid, door een een man meegenomen wordt naar een auto. Daar aangekomen wordt de kofferbak geopend door een tweede persoon en wordt de jongeman gewoon in de bak ‘gegooid’.

Als de jongeman erin ligt wordt het kofferbakdeksel snel dicht gedaan. Beide mannen springen dan snel in de auto en rijden hard weg. De actie, die zou hebben plaats gevonden bij de Bosje brug, heeft alles weg van een film. De mannen in kwestie lijken wel agenten, maar als dat zo is, is de vraag: mogen zij arrestanten of andere verdachten op deze manier vervoeren?

Het is niet precies bekend wanneer dit filmpje is gemaakt. Bekijk de beelden die via Facebook door E. Hoogstad werden gedeeld, hieronder en oordeel zelf: