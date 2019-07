Amerikaanse douane neemt 1.6 miljoen euro in beslag van Surinaamse cambio’s

De Amerikaanse douane heeft in Miami ruim 1.6 miljoen euro in beslag genomen van drie Surinaamse cambio’s. Dit meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

De nieuwssite verneemt dat het geld in beslag is genomen omdat het illegaal in Verenigde Staten van Amerika is binnengesmokkeld. Beweerd wordt dat de Drug Enforcement Administration ook belast is met het onderzoek. Er wordt onderzocht als er sprake is van witwassen van crimineel geld. Naar verluidt zal de in beslag name gevolgen hebben op de koersen van de cambio’s.

Sinds de Amerikaanse dollar schaars is in Suriname proberen steeds meer mensen om grote hoeveelheden contanten euro’s naar de VS te smokkelen. Daar wordt de euro dan omgezet in Amerikaanse dollars en vervolgens gebracht naar Suriname. In april viel een reiziger echter door de mand. Hij was uit Suriname met meer dan 800.000 euro vertrokken naar Miami, maar werd op Aruba staande gehouden. Het geld werd in beslag genomen op verzoek van de Nederlandse autoriteiten die hem al een tijdje volgde.