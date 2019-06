Opgelichte personen VKV Holidays Suriname worden tegemoet gekomen

Iedereen die is opgelicht door reisbureau VKV Holidays in Suriname, wordt tegemoet gekomen. Dit laat de in vrijheid gestelde directeur-eigenaar, Vinesh Kanhai weten. Het gaat om 311 personen welke hij op een listige manier heeft opgelicht.

Kanhai laat weten dat de rechtzaak nog gaande is, maar hoop dat er na een maand uitspraak gedaan wordt. Hij zegt dat er naar de mogelijkheid gekeken wordt als de mensen hun geld zullen terug krijgen of hij hun zal compenseren met een nieuwe ticket naar hun geboekte bestemming.

“Voor de misgelopen zaken van VKV Holidays NV in het jaar 2017 kan men contact opnemen op het telefoonnumer +5978785488 voor de gang van zaken”, laat het bedrijf weten in een bekendmaking op Facebook.

In de periode oktober 2016 tot en met september 2017 te Paramaribo heeft Kanhai verschillende personen bewogen tot afgifte van een geldbedrag. Dit nadat hij tours organiseerde naar onder andere Belem, Fortaleza, en India.

De oplichting kwam aan het licht nadat tientallen personen die gepland hadden om tijdens de grote vakantie naar het buitenland af te reizen, bij aankomst op de luchthaven te Zanderij gebleken was dat zij niet op de vertreklijst voorkomen.

Dit was voor andere personen, die ook bij VKV Holidays geboekt hadden en nog moesten afreizen, aanleiding om zelf op onderzoek uit te gaan. Daarbij bleek dat de reis van deze personen ook niet gegarandeerd was. Hierdoor werd er massaal aangifte gedaan tegen de de directeur.

Nadat Kanhai zijn opsporing en aanhouding ter voorgeleiding was gelast door de procureur-generaal, werd hij aangehouden door de Militaire Politie op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De bedragen welke hij zijn klanten heeft opgelicht waren opgelopen tot USD 143.719, Euro 82.686,80 en nog eens een bedrag van Euro 15.432,80.