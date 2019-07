Na een explosie bij restaurant Keith aan de Verlengde Gemenelandsweg in Paramaribo, zouden vanmiddag enkele mensen gewond zijn geraakt. Volgens de eerste berichten zou het vermoedelijk gaan om een gasexplosie. Hoe deze heeft kunnen plaatsvinden is nog niet bekend.

De Surinaamse politie, brandweer en ambulance waren ter plekke aanwezig. In het filmpje hieronder is te zien hoe de gewonden door een ambulance worden afgevoerd. Er is verder nog niet veel bekend, dus later meer.

Slachtoffers bij gas explosie restaurant Keith. Posted by Klaas Anthonio on Tuesday, 9 July 2019