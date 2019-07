President Bolivia onderweg naar Suriname

De Boliviaanse president Evo Morales is momenteel onderweg naar Suriname voor een ééndaags staatsbezoek. Om 20.05u Surinaamse tijd maakte de president dat bekend middels een tweet. Morales wordt omstreeks 00.00u verwacht op de Johan Adolf Pengel Luchthaven.

“We vertrekken van #Cochabamba naar de stad Paramaribo, de hoofdstad van #Suriname, waar we broeder President Dési Bouterse zullen ontmoeten. We zullen bilaterale overeenkomsten ondertekenen ten behoeve van onze volkeren en ideeën uitwisselen om de regionale integratie te verbeteren”, aldus Morales in de Tweet.

Hij wordt ontvangen door de commissie van ontvangst onder leiding van vice-president Ashwin Adhin en zal zich dan begeven richting Paramaribo. De Boliviaanse president zal verblijven in Royal Torarica.

Het officiële programma begint om 08.00 uur, waarbij president Desi Bouterse de Boliviaanse president ontvangt op het presidentiële paleis. Er zal daarna een onderhoud plaatsvinden tussen de twee presidenten. Daarna volgt er een bilateraal gesprek en het ondertekenen van een drietal documenten.

Morales vertrekt om 12.00 uur weer richting Zanderij en gaat richting Europa. Morales is op weg naar Europa en onderweg is besloten te stoppen in Suriname. Dit heeft de Boliviaanse president gedaan om het een en ander af te stemmen. Het bezoek van de president uit Bolivia aan Suriname is een historisch moment.

Partimos desde #Cochabamba rumbo a la ciudad de Paramaribo, capital de #Surinam, donde nos reuniremos con el hermano presidente Dési Bouterse. Firmaremos convenios bilaterales en beneficio de nuestros pueblos e intercambiaremos ideas para mejorar la integración regional. pic.twitter.com/zacmDfEpNX — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 9, 2019