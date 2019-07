Gespot: gevaarlijk vervoer van kindje op bromfiets

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, met name in het verkeer in Suriname. Vandaar dat voorzichtigheid op z’n plaats is bij deelname aan het verkeer. Maar dat lijkt niet op te gaan voor de vrouw die vanmorgen haar kindje op deze manier vervoerde. De Surinaamse vrouw in kwestie had haar kind op de borst vast in een soort draagzak.

Het kind neemt op deze manier totaal onbeschermd deel aan het verkeer. Want als moeder komt te vallen bij een eenzijdig ongeval bijvoorbeeld zijn de gevolgen niet te overzien. Om maar niet te spreken over een andere weggebruiker, bijvoorbeeld en automobilist, die de bromfietser over het hoofd ziet.

Nee, deze manier van kinderen vervoeren moeten we met z’n allen niet willen in Suriname. Helemaal niet omdat bromfietsers bijna dagelijks slachtoffer zijn van verkeersongevallen. Hopelijk ziet de vrouw in kwestie zelf in dat dit niet kan of kunnen mensen in haar omgeving haar erop wijzen dat ze zo speelt met het leven van een jong kind.