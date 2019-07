Auto slepen eindigt in drama: aanrijding en elektriciteitsmast kapot gereden

Vanochtend liep het helemaal verkeerd af voor de bestuurder van dit busje, die een personenauto sleepte over de Oost-Westverbinding te Meerzorg richting Albina. Dit nadat hij tijdens het slepen met zijn busje over de drempel vloog, nabij de Pandit Murliweg. Hij verloor daarna de controle over het stuur en remde heel hard af.

De personenauto, die hij met een stalen sleepkabel sleepte, is kapot en de bestuurder kon daardoor niet afremmen. Hierdoor kwamen beide voertuigen in botsing met elkaar. Door de botsing ‘vloog’ het busje van de weg en knalde tegen een elektriciteitsmast aan waarna het voor een hekwerk tot stilstand kwam. De mast brak door de slag in tweeën.

Niemand raakte gewond. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. Hieronder een filmpje van het voorval: