Lid van Corona Band op Schiphol aangehouden na terugkomst uit Suriname

Een van de bandleden van de populaire Surinaamse Corona Band is aangehouden op Schiphol. Het zou volgens de band zelf gaan om Haroen. De man werd aangehouden toen de band terugkeerde uit Suriname na een succesvolle Keti Koti tour. Het is nog niet duidelijk waarvoor hij werd aangehouden, maar volgens een bericht dat via social media wordt verspreidt zou het gaan om drugs.

“Wij zijn goed aangekomen en nogmaals Grantangi voor de succesvolle Keti Koti tour. Wij proberen zo goed en zo kwaad mogelijk de draad weer op te pakken. Gaat niet zoals gewoonlijk, aangezien wij bezig zijn een zware klap te verwerken. Een van onze bandleden, Haroen, is aangehouden op Schiphol. De reden is nog niet bekend; er zijn echter vermoedens. Maar zolang er geen officiële tenlastelegging van Justitie bekend is, doen wij als overige bandleden er verstandig aan, om voorlopig niet mee te doen aan speculaties en als 1 man achter Haroen te blijven staan” aldus de band zojuist in een verklaring.

De band keerde 5 juli terug vanuit Suriname naar Nederland.