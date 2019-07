19-jarige studente verkracht door militair in Suriname

Een 19-jarige studente heeft aangifte van verkrachting gedaan tegen een 29-jarige militair. Het slachtoffer is twee keer tegen haar wil seksueel misbruikt door de man, die zoon is van haar pleegouders.

Het slachtoffer die ook moeder is, was bang om na de eerste keer alarm te slaan over het gebeuren. Na de tweede keer besloot zij met haar schoolleiding over te praten. De schoolleiding draalde niet en de politie werd meteen ingeschakeld.

De politie schakelde vervolgens de militaire politie in gezien het om een militair gaat. De dader is aangehouden en in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.