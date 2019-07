Boliviaanse president Evo Morales brengt kort bezoek aan Suriname

De president van Bolivia, Evo Morales, heeft toegezegd op woensdag 10 juli 2019 een kort bezoek te brengen aan Suriname, om president Desiré Bouterse te spreken. Dit weekend worden alle puntjes op de i gezet voor de komst van Morales, zegt Ramon Abrahams, voorzitter van de Voorbereidingscommissie tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Abrahams geeft aan dat de president van Bolivia op woensdag omstreeks 00.00 uur, verwelkomt zal worden te Zanderij. Vandaar uit vertrekt hij richting Torarica om even te rusten. In de ochtend uren zal hij welkom worden geheten in het presidentieel paleis door president Bouterse, alwaar de gesprekken zullen plaatsvinden, alsook het bilaterale overleg.

Suriname en Bolivia zijn diplomatieke betrekkingen aangegaan op 23 juni 1978. De komst van president Morales zal voordelen opleveren voor ons land. “Zolang zo iemand contact opneemt en aangeeft de president te willen ontmoeten, geeft al aan dat het alleen maar voordelen kan opleveren. Je maakt zo alleen maar meer vrienden”, vervolgt Abrahams.

Als wij kijken naar Zuid-Amerika, waar wij ook deel van zijn en hij dus onze president speciaal wil spreken, zal sowieso zijn vruchten afwerpen, vooral wat betreft het stukje geo-politiek. Kort na de gesprekken zal Morales zich weer begeven richting Zanderij om vervolgens zijn reis voort te zetten.