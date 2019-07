Russische donatie medisch apparatuur aan ‘s Lands Hospitaal Suriname

De Couveuse afdeling van ‘s Lands Hospitaal beschikt nu over ge-updated apparatuur om de kwaliteit van het leven te verhogen van baby’s die op deze afdeling verpleegd worden. Dit is mogelijk gemaakt door een donatie van de Russische overheid aan ‘s Lands Hospitaal. Ook de Operatiekamer profiteert van deze geste.

De voorbereiding tot de schenking die sinds vorig jaar november werd opgestart, werd deze week een feit nadat de medische apparaturen door de Russische technici in elkaar werden gezet, het personeel in het gebruik ervan werd getraind en de overdracht vandaag, vrijdag 5 juli plaatsvond. Het gaat exact om 4 baby incubators met weegschaal, 4 neonatale fototherapie bestralers, 4 neonatale infrarood verwarmingen, een kunstmatig longventilatie-apparaat voor neonants dat is gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en een multifunctioneel apparaat voor inhalatie-anesthesie. De schenking vertegenwoordigd een waarde van USD 136.350,-.

Algemeen directeur, drs. Dayansankar Mathoera is niet uitgesproken over de ontvangen geste. “Omdat ’s Lands Hospital in de eerste plaats een gespecialiseerd ziekenhuis voor moeder en kindzorg is, ontvingen we dit aanbod met open armen en binnen de kortste keren (zelfs geen week) hadden we het formele verzoek om donatie van de neonatale uitrusting ingediend, inclusief medische uitrusting zoals CPAP, neonatale patiëntmonitoren, pediatrische patiëntenmonitors en neonatale blaasbalgstroopapparaat”.

Bij de symbolische overdracht van een warmte lampapparaat waren aanwezig de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, de vertegenwoordiger van de Russische ambassade voor Brazilie en Suriname, Jenna Chekova, de onderdirecteur van Volksgezondheid, drs. Robert Mohamed, de vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), Sachi Soekhoe, de medisch directeuren van ‘s Lands Hospitaal en AZP, respectievelijk Soenita Nannan Panday-Gopisingh en Lindy Liauw Kie Fa en de Russische technici Andrey Gordin en Ivan Pogudin, hoofd Technische Ondersteuning en Service. Deze technici hebben naast het in mekaar zetten van de apparaten ook een presentatie verzorgd in ‘s Lands Hospitaal over medische equipment en andere producten waaronder stalen bruggen en gebouwen die hun bedrijf fabriceert en aanbiedt. Dit gebeurde op vrijdag 5 juli.

Directeur Mathoera bedankte alle actoren van de Russische delegatie, Volksgezondheid en Buza, Marc Waaldijk, honorair consul van Suriname voor Rusland en de eigen medewerkers van de Technische afdeling en Inkoop, in het bijzonder de manager van Inkoop Marvin Madikson en manager Angela Sluisdom van de Projectafdeling. Directeur Mathoera verzekert dat de gedoneerde medische apparatuur in hoge mate zal bijdragen tot de uiterste professionele zorg die in ons ziekenhuis wordt geëist. “Het zal zeker onze capaciteiten verbeteren, met name de neonatale zorg, maar ook de zorg in de operatiekamer. We kunnen u verzekeren dat we goed gebruik zullen maken van de apparatuur. Bedankt voor de donatie. Spasibo za podarok”, (Russisch) besloot hij. Directeur Nannan Panday-Gopisingh overhandigde houten plaquetten met daarin het relief van het logo van ‘s Lands Hospitaal aan de Russische delegatie die heel verrast en blij hiermee zijn.