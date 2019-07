Geschokte reacties op plotselinge dood Hindoestaans model na auto-ongeluk

Geschokte reacties de afgelopen dagen op social media. Dit naar aanleiding van de dood van het hindoestaans fotomodel Dewika Makhan. De 31-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze zondag frontaal en hard met haar auto tegen een container botste op industrieterrein Lage Weide in Utrecht.

Door de botsing kwam zij bekneld te zitten in haar voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. De vrouw was er slecht aan toe en overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Onduidelijk is hoe Dewika met de container in botsing kwam, meldde RTV Utrecht afgelopen weekend.

Op social media hebben veel mensen geschokt gereageerd op de plotselinge dood van het model.

Foto (c) beeld uit video van RTV Utrecht.

Op een bericht van de Hindoestaanse stichting APNA kwamen ook heel veel reacties binnen: