Minister over dood kinderen bij brand: ‘zeer dramatische dag voor Suriname’

De Surinaamse minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Andre Misiekaba, is dinsdag samen met andere regeringsvertegenwoordigers, mede namens president Desi Bouterse, naar zowel Latour als Pontbuiten is geweest om de aanwezige nabestaanden moed in te spreken. “Ik ben met stomheid geslagen. Dit is een onbeschrijfelijk- en verschrikkelijk drama en ongetwijfeld een zeer dramatische dag” aldus de minister in een eerste reactie op de twee branden waarbij in totaal vijf kinderen omkwamen.

Bij de eerste woningbrand aan de Petrusweg kwam de 2-jarige peuter Delvano Eind om het leven in de vroege ochtend van dinsdag 2 juli. Brandweerlieden troffen zijn verkoold lijkje in het huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en de moeder van de peuter is nog niet achterhaald.

Bij de tweede woningbrand aan de Ellisstraat troffen brandweerlieden vier verkoolde lijkjes in het huis aan. Het bleken de ontzielde lichamen van de 6-jarige Tushero Van Hetten; de 4-jarige tweeling Jayden en Djalia Van Hetten en de anderhalf jaar oude Trishon Van Hetten te zijn.

Volgens het voorlopig politioneel onderzoek had de moeder van deze vier jongetjes haar kinderen aan haar 15-jarig nichtje D.B. toevertrouwd om de oppas te doen. Het was gebruikelijk dat D.B. tegen betaling de oppas deed wanneer de moeder van de jongetjes naar haar werk moest. D.B. is tijdens noch na de brand op het woonadres aangetroffen aldus de Surinaamse politie.

Intussen heeft president Bouterse de co√∂rdinatie van de regeringsondersteuning gelegd in de handen van minister Misiekaba. “In beiden gevallen zal de regering ondersteuning geven. Met de nabestaanden zullen afspraken worden gemaakt hoe en wanneer de ondersteuning plaats zal vinden. De president zal ook zelf op zijn wijze attentie tonen” aldus de minister tegen het Nationaal Informatie instituut.