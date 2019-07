Auto in trens langs de weg na aanrijding

Bij een aanrijding vanmiddag op de Martin Luther Kingweg in Suriname is een voertuig in een trens langs de weg beland. De aanrijding vond iets na 12.00u ’s middags plaats ter hoogte van de Toekomstweg. Bij het ongeval vielen er geen gewonden en was er slechts sprake van materiĆ«le schade.

Onder toezicht van de Surinaamse politie werd het voertuig door een sleepbedrijf uit de trens gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe de aanrijding precies heeft plaats gevonden. Volgens onze verslaggever ter plekke belandde de benadeelde in de trens.

De politie heeft de zaak verder in onderzoek.