Legervoertuig ramt personenauto: twee doden

Bij een verkeersongeval vanmiddag in Suriname, waarbij een truck van het Nationaal Leger betrokken was, zouden er twee doden zijn gevallen. Het ongeval vond plaats aan de Kennedyweg ter hoogte van de Coropinabrug, melden reporters van Waterkant, die ter plekke zijn. Volgens de eerste berichten zou het legervoertuig een ontwijkingsmanoeuvre hebben gemaakt en een personenauto hebben geramd. Ook een elektriciteitspaal werd geraakt zoals op de foto te zien is.

Volgens de eerste informatie kwamen twee inzittenden van de personenauto, een man en een vrouw, om het leven. Er zouden ook kinderen in het voertuig aanwezig zijn die met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Omdat het om een legervoertuig gaat is de Surinaamse militaire politie ook ter plekke voor onderzoek.

De schade aan het voertuig was enorm. De brandweer moest assistentie verlenen om de inzittenden eruit te halen.

De dodelijke slachtoffers worden met een lijkenwagen weggebracht.

Bekijk ook het filmpje hieronder: