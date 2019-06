Aangereden personenauto kwam op weghelft van legertruck terecht

De vreselijke aanrijding afgelopen dinsdagmiddag op de Kennedyweg tussen een vrachtwagen van het Surinaams Nationaal Leger (SNL) en een personenauto met daarin een gezin, gebeurde doordat de bestuurder van de personenauto de controle over de besturing van zijn voertuig zou hebben verloren. Dat zou zich hebben afgespeeld ter hoogte van de Coropinabrug.

De vader van het gezin dat richting Zanderij ging, kwam hierdoor op de rijhelft van zijn tegenligger, de legertruck, terecht. Het legervoertuig dat richting Paramaribo ging en de personenauto kwamen in botsing met elkaar, waarna zij een elektrische mast langs de weg ramden, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Bij het ongeval kwamen de 46-jarige bestuurder Milton Enser en zijn 41-jarige vrouw Natalie Ligeon om het leven. Hun dochters van 22 en 5 jaar oud, die ook in de auto zaten, raakten zwaar gewond en zijn ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis.

Vier militairen in het legervoertuig zijn ook gewond geraakt. Drie van hen klaagden over pijn aan het lichaam en de vierde had een verwonding in zijn gelaat. Hun letsels schenen niet van levensbedreigende aard te zijn.

Zowel de heer Enser als de militair die het legervoertuig bestuurde waren in het bezit van een geldig rijbewijs. In opdracht van het Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen van de overledenen afgestaan aan hun nabestaanden.

Het Surinaamse ministerie van Defensie heeft in een persbericht aangegeven het verkeersongeval enorm te betreuren. “Er zijn geen woorden genoeg waaruit de families en de nabestaanden van de overledenen, troost en sterkte kunnen putten. Onze condoleances gaan daarom ook meteen uit naar hen” aldus het ministerie.