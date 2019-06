Na ontheffing hoofdinspecteur Tolud nu ook zijn partner Lucretia Redan ontheven

De directeur Operationele Diensten op het ministerie van Justitie en Politie in Suriname, Lucretia Redan, zou deze week uit haar functie zijn ontheven. Dat verneemt de redactie van Waterkant uit diverse bronnen. De reden daarvoor is nu nog niet bekend. Saillant detail is dat ook haar levenspartner Lloyd Tolud afgelopen weekend uit zijn functie is ontheven.

Hoofdinspecteur Lloyd Tolud is per 20 juni jl. door waarnemend korpschef Roberto Prade ontheven uit de functie van regiocommandant Paramaribo. Ook in dat geval is tot nu toe niet bekend wat de reden van deze maatregel is geweest.

In de wandelgangen is vernomen dat de ontheffing van Redan en partner te maken zou hebben met een corruptieschandaal waarbij de twee betrokken zouden zijn.