Straatrover mishandelt vrouw voor 100 SRD

Een vrouw is vorig week door een straatrover beroofd en mishandeld voor SRD 100 op de hoek van de Nieuw Weergevonden- en de Corresburgweg in Suriname. De politie van Santo Dorp kreeg aan de hand van de beschrijving wat de vrouw het vermoeden dat het gaat om oud bekende Kendy C., waarna hij is opgespoord en aangehouden.

Kendy heeft de vrouw van haar schoudertas beroofd waarin zij SRD 100 had bewaard. Tijdens de beroving heeft hij de vrouw ettelijke vuistslagen toegebracht. Na de daad rende hij weg met de tas met inhoud.

Kendy gaf bij zijn aanhouding toe dat hij de straatrover was en op zijn aanwijzing is de schoudertas met inhoud terug gevonden. De 100 SRD was echter niet meer in de tas. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Kendy door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.