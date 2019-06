Essaywedstrijd over het Nederlandse Slavernijverleden en de rol van de kerken

De Lutherse Gemeente Amsterdam organiseert samen met anderen een essaywedstrijd voor schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen, rond het thema Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin, alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden.

300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.

Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat de Lutherse Gemeente, in samenwerking met o.a. NiNsee en de Evangelische Broedergemeente, wil nagaan op welke manier het gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

Daartoe wordt een essaywedstrijd uitgeschreven met als thema: Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige en toekomstige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving en de trans-Atlantische verhoudingen.

Schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen zijn welkom. De taal is Nederlands. Studenten uit Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen worden evenals hun Nederlandse collega’s van harte uitgenodigd mee te doen. Kijk voor meer informatie ook op diaconie.com.