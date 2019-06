Surinamers slaan alarm over verkoop partydrugs ‘lachgas’ op Facebook

Bezorgde burgens en instanties in Suriname hebben alarm geslagen over de toenemende verkoop van partydrugs ‘lachgas’ op social media platform Facebook. Dit nadat sinds vorig week haast elke dag steeds meer mensen lachgas te koop aanbieden. Volgens tegenstanders kan het gebruik van het ogenschijnlijk onschuldige lachgas leiden tot behoorlijke schade aan de gezondheid van met name jonge mensen.

Lachgas zit bijvoorbeeld in patronen en via een slagroomspuit kan het gas uit het patroon in een ballon gespoten. De gebruikers ademen het gas via een ballon in. Na het inademen van het lachgas raakt men tijdelijk in een korte sterke roes en ligt de pijngrens hoger. Lachgas is echter slecht voor de ontwikkeling van hersenen.

De bezorgde burgens en instanties zijn de mening toegedaan dat de autoriteiten spoedig moet ingrijpen. Volgens hun kan het niet zo zijn dat lachgas maar ‘alladol’ verkocht wordt aan mensen terwijl de gezondheid van hun ernstig geschaad kan worden.

Een bron bij justitie zegt tegen Waterkant dat lachgas bij wet niet verboden is, maar dat de beleidmakers samen met de verschillende instanties moeten brainstormen om beperkingen over het gebruik en verkoop in te voeren zoals in Nederland. Volgens de bron had dat allang moeten gebeuren, maar dat kan nu alsnog. Dit omdat de situatie waar de party drugs ten verkoop wordt aangeboden nog nieuw en vrij jong is in Suriname.

Voorbeeld van de verkoop op Facebook