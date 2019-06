Breaking: Islamitische terreurverdachte opnieuw aanhouden door politie Suriname

De vrijgekomen Islamitische terreurverdachte Raoul A. die samen met zijn broer Naser I. verdacht werd van deelneming aan een terreurorganisatie, is vrijdagavond wederom in zijn woning aangehouden en afgevoerd door een zwaar gewapende politie-eenheid. Dit bevestigt zijn advocaat Murwin Dubois tegenover de redactie van de Surinaamse krant De Ware Tijd (DWT).

De raadsman laat aan de krant weten dat Raoul A. na zijn vrijlating weer verhoord is geworden door de vreemdelingenpolitie. Het vermoeden bestaat dat hij het land zal worden uitgezet. De broers beschikken over de Nederlandse nationaliteit. De redactie van DWT verneemt dat er vrijdagavond twee pick-ups met zwaar gewapende politieagenten voor de woning van de broers waren. Daarbij stormden de agenten de woning binnen zonder zich te legitimeren. Raoul A. werd daarbij in de boeien geslagen en afgevoerd.

Rechter Alida Johanns sprak Naser I., die op 17 mei al op vrije voeten was gesteld, vrij van alle rechtsvervolgingen. Raoul A. werd gevonnist tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan drie maanden voorwaardelijk. Bij zijn straf hoort een proeftijd van drie jaar. Met die uitspraak kwam Raoul A. op 14 juni al op vrije voeten. De broers stonden terecht op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad en het ronselen van strijders voor de Islamitische Staat.

De magistraat acht het niet bewezen dat Naser I. zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlasteleggingen. Volgens de rechter heeft Raoul A. deelgenomen aan een criminele organisatie. Daarnaast zou hij volgens haar de vuurwapenwet hebben overtreden, omdat de politie bij hun aanhouding illegale AK 47-patronen in hun woning had aangetroffen. Volgens het medium zal in de komende dagen duidelijk moeten worden wat het definitieve lot zal zijn van Raoul A.