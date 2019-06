Politieman die pick-up bestuurder doodreed verkeerde onder invloed

De politieman die vanmorgen een 24 jarige man in Nickerie doodreed, verkeerde onder invloed van alcohol en zou met hoge snelheid hebben gereden. Dat hebben bronnen dichtbij het onderzoek aan Waterkant bevestigd. De man, aspirant-agent van Politie Afzal I., is na een blaastest aangehouden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 05.00u tussen de Hamtoncourt Sluis en de Parmesarbrug. De politieman kwam vanuit Nieuw Nickerie en reed richting Henar, terwijl het slachtoffer Wishaal Bholasingh langs de weg bij zijn pick-up stond.

De veroorzaker van het ongeval Afzal I. had volgens de politie bij aanhouding een alcoholpromillage van twee keer de toegestane hoeveelheid. Aan de hand van de aangetroffen sporen bestaat het vermoeden dat hij ook met vrij hoge snelheid heeft gereden.

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is door justitie in beslag genomen in verband met verder onderzoek. De agent is voorgeleid aan de hulp officier van justitie en in verzekering gesteld.