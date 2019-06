Nederlanders in Suriname aangehouden met vloeibare cocaïne

De politie in Suriname heeft gisteren bij haar controlepost te Stolkerstijver vier personen aangehouden met cocaïne in hun bezit. Het gaat om drie Nederlanders, waarvan twee mannen en een vrouw en een Surinaamse vrouw. Het viertal is aangehouden nadat bij controle vloeibare cocaïne in een plastic zak is onderschept in de dubbele bodem van de koffer van de Nederlandse vrouw. Dat meldt Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Volgens de krant kwam het viertal vanuit Paramaribo en reed richting Albina. De chauffeur zou de Nederlanders afzetten in Albina. Vervolgens zouden zij de oversteek maken naar Frans-Guyana om zodoende via Cayenne naar Parijs te reizen. De verdachten zijn allemaal aangehouden en overgedragen aan de Narcoticabrigade.

De drugs en het voertuig zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. De route naar Frans-Guyana wordt vaker voor smokkel gebruikt. Eerder werd ook bekend dat de Fransen een drugsscanner op die weg willen plaatsen.