Politieman betrokken bij dodelijke aanrijding in Nickerie

Bij een aanrijding met dodelijke afloop vanmorgen in Nickerie zou een Surinaamse politieman betrokken zijn. Volgens onofficiële bron zou het ongeval rond 05.00u in de ochtend hebben plaats gevonden. De politieman zou een andere man hebben aangereden die naast zijn geparkeerde pick-up langs de weg stond.

Het ongeval gebeurde tussen de Hamtoncourt Sluis en de Parmesarbrug. De politieman kwam vanuit Nieuw Nickerie en reed richting Henar, terwijl de andere persoon langs de weg benzine in zijn pickup aan het bijvullen was met een jerry can, aldus een bron tegen Waterkant. De agent zou verklaard hebben dat hij de man niet heeft gezien omdat de plek waar de pick-up stil stond helemaal donker was.

De agent die werkzaam bij politie post Henar is aangehouden en zal later vandaag worden voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie in Suriname. Het slachtoffer is een inwoner van de Hamtoncourtpolder.

Het bericht is nog niet officieel bevestigd, dus later meer info.