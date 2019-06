Dames van X-TATIK nemen videoclip voor derde single op in Suriname

De band X-TATIK, bestaande uit de zussen Jennifer en Anupa Bhagwandin, heeft deze maand een nieuwe single gereleased met de titel ‘Rollercoaster’. Na het succes van hun vorige single ‘Soso Lobi’, waarmee ze op festivals als ‘Brasa Dey’ in de AFAS Live en Kwaku hebben gestaan, lanceren de in Nederland woonachtige zussen bekend van Idols en The Voice of Holland, inmiddels alweer hun derde single.

De zelf geschreven track ‘Rollercoaster’ gaat over de ups en downs in het leven en heeft een sterke boodschap omtrent self empowerment waarvoor de zussen zich fors inzetten. Ze zingen met trots “It’s my life and I live it my way” voor de mensen die altijd commentaar willen leveren op het leven van anderen en hoe zij dat het beste moeten leiden. “Gewoon trots op jezelf zijn en je niet laten ontmoedigen door anderen!” zeggen de twee zussen die elkaar ook steunen door dik en dun.

Ook in de nieuwe videoclip laten ze wederom hun affiniteit en liefde voor Suriname zien:

In de videoclip van het nummer ‘Rollercoaster’, opgenomen in Suriname, wordt er met trots met de Surinaamse vlag gezwaaid en ziet men de mooie kanten van de straten van Suriname. Er wordt geskate, gedanst, gespeeld! “Het leven is speels en plezier maken is heel belangrijk, niet altijd alleen maar serieus zijn” is de boodschap van de zussen.

De videoclip van ‘Roller coaster’ is te zien op Youtube en te beluisteren en te streamen via alle bekende kanalen zoals hier op Spotify.

“Er komt nog veel meer aan van deze twee powerzussen. We blijven muziek maken. Muziek zit in ons hart en bloed. “Blijf ons volgen” zeggen de zussen afkomstig uit een muzikale familie.