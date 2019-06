Regering bouwt hulpapotheken voor polder bewoners Nickerie

Om de burgers van de westelijke- en oostelijke polders in het district Nickerie, die medicijnen moeten afnemen tegemoet te komen, gaat de Surinaamse regering hulpapotheken opzetten. Met de bouw daarvan wenst zij de dienstverlening naar de samenleving te verbeteren. Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid via het Nationaal Informatief Instituut.

Aan de Gemaalweg, nabij de muloschool, is er een terrein vrij die het Ministerie van Volksgezondheid heeft aangevraagd. Binnenkort zal minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer de beschikking overdragen, waarna er een start wordt gemaakt met de bouw van een hulpapotheek. Ook in de oostelijke polders heeft het Ministerie van Volksgezondheid twee terreinen geïdentificeerd. “Zo gauw het op naam is van Volksgezondheid, gaan wij daar hulpapotheken opzetten”, aldus minister Antoine Elias.

De overheid zal de apotheken opzetten, zodat de burgers uit de polders geen hoge onkosten hoeven te maken om naar het centrum van Nickerie af te reizen voor hun medicatie. Met de komst van de hulpapotheken zullen burgers ter plekke en sneller over hun medicijnen kunnen beschikken.