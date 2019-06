Uitleveringsverdrag tussen Suriname en China komt eraan

Binnenkort komt er een verdrag betreft de uitlevering van personen die gezocht worden in zowel Suriname als in China. Een Surinaamse delegatie onder leiding van Procureur-Generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben in slechts twee dagen in Paramaribo gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen.

In het conceptverdrag rakende de uitlevering van personen die gezocht worden in beide landen is ook een passage opgenomen die het mogelijk maakt om gevonniste personen aan elkaar uit te leveren. Volgens de pg is het concept een wetgeving framework dat tot stand is gekomen en welke past in dit tijdsperk, met het oog op internationale verdragen ter bestrijding van de criminaliteit. “Beide landen kunnen daarin voortgaan om verdachte personen van voornamelijk ernstige strafbare feiten te kunnen opsporen, vervolgen en berechten op elkaars territoir”.

Baidjnath Panday stelde dat het als een unicum aangemerkt mag worden dat beide landen in ruim een volle dag de gelegenheid hebben gehad om door het concept verdrag heen te komen. “Op de tweede dag zijn de puntjes op de i geplaatst en de verhandelingen van beide dagen vastgelegd, zodat partijen zich daarin kunnen terugvinden”, aldus de Procureur-Generaal.