VIDEO: Uitvaart Lyceum leerling die zelfmoord pleegde

Afgelopen week vond in Suriname de uitvaart plaats van Tjesron Jhakry, leerling van het Mr.Dr. J.C. De Miranda Lyceum (Lyco 1), die begin deze maand zelfmoord pleegde. De afscheidsdienst was in de ochtend bij de familie thuis. Hierna vertrok het stoffelijk overschot naar Weg naar Zee waar de crematie plaats vond. De uitvaart werd vastgelegd en vandaag gedeeld op social media.

De zelfdoding van Jhakry heeft heel wat tongen los gemaakt binnen de Surinaamse samenleving. Verschillende personen en instanties hebben opgeroepen om pesten van anderen achter wegen te laten. Ook tijdens de uitvaart werd opgeroepen om het pijnigen van mensen achterwege te laten en mensen te accepteren zoals ze zijn.

Tjesron Jhakry zou vanwege zijn geaardheid gepest zijn, hetgeen hem zou hebben gedreven tot de wanhoopsdaad. De film van zijn uitvaart gemaakt door Muradin Video & Photography is hier online op Facebook te zien.