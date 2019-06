Nationaal Archief Suriname ontvangt collectie nationale herdenkingsdagen

De Nationale Commissie ter Herdenking van het jubileumjaar van 145 jaar Hindoestaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie heeft een fotoverslag overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Het fotoverslag bestaande uit 340 pagina’s met beeld van de bovengenoemde nationale herdenkingsdagen van de jubileumjaren 2018 is maandag overgedragen aan het NAS.

Commissievoorzitter Henk Herrenberg heeft bij de overhandiging van het materiaal benadrukt dat het van eminent belang is dat Surinamers hun geschiedenis kennen. “Dit soort handvaten helpen ons gaandeweg.” Er is afgesproken dat het overig materiaal waarover de commissie beschikt, te weten; foto’s, videomateriaal en correspondentie binnenkort ook zal worden aangeboden aan het Nationaal Archief.

Rita Tjien-Fooh-Hardjomohamad, nationale archivaris tevens directeur van NAS,zegt dat de commissie de lans heeft gebroken. De commissie heeft als eerste organisatie na afloop van haar activiteit beeldmateriaal overgedragen aan het archief. Wat men normaliter doet is na de afloop van een activiteit het materiaal naar huis brengen alsof het aan diegene toebehoort. “Die gedachtegang moeten wij doorbreken. Alles moet beschikbaar gesteld worden aan het publiek.” Hierdoor kan men terugzien wat er gebeurd is in het verleden, hoe er gehandeld is en waarom er op een bepaalde manier opgetreden is.

In het verslag zijn de verschillende feestelijke- en culturele activiteiten rondom bovengenoemde feestdagen vastgelegd. De commissie heeft ook haar ondersteuning geboden bij de viering van de Dag der Inheemsen, die samenvalt met de herdenkingsdag van de Javaanse Immigratie. Ook is er ondersteuning geboden bij de herdenking van de Dag der Marrons. Eerder dit jaar is reeds een fotoverslag van bovengenoemde activiteiten overhandigd aan vicepresident Michael Ashwin Adhin. Het complete fotoverslag omhelst een verzameling van in totaal zevenduizend tot achtduizend foto’s. Nu het materiaal overgedragen is aan het Nationaal Archief kunnen mensen die behoefte hebben aan de beelden daar terecht voor gebruik.