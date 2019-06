Tien cipiers vrij in zaak dode gedetineerde in Suriname

Tien penitentiaire ambtenaren (PA’s), die in verzekering gesteld waren in de zaak van de door zware mishandeling overleden gedetineerde Dion Griffith, zijn gisteren in vrijheid gesteld. Dit meldt Dagblad Suriname in haar papieren editie van vandaag.

In deze zaak waren in totaal achttien PA’s van strafinrichting Hazard in Nickerie opgesloten. Hieronder bevonden zich ook enkele officieren en de directeur, Carlo Palmtak. Bij toetsing van Palmtak zijn aanhouding werd hij echter meteen in vrijheid gesteld.

Eerst waren zes PA’s op basis van artikel 54A Wetboek van Strafvordering in vrijheidgesteld. Gisteren zijn nog eens 10 PA’s in vrijheid gesteld nadat hun raadslieden gebruik hebben gemaakt van artikel 61 van het Wetboek van Strafrecht. Momenteel zit nog één penitentiaire ambtenaar in voorarrest.

De zaak draait allemaal om de gedetineerde Griffith, die op 24 maart dood werd binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. Hij is op gruwelijke wijze mishandeld totdat hij het leven liet. De man was ontvlucht uit de gevangenis, maar werd dezelfde dag aangehouden.