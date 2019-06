Bij een aanrijding vandaag in Suriname was er sprake van grote materiële schade. Bij het verkeersongeval waren drie voertuigen betrokken. Het ongeluk vond plaats aan de Wonglaan. Er vielen wonder boven wonder geen persoonlijke ongelukken.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.