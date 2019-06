Dronken man (54) kapt zijn bejaarde moeder (76)

De politie in Suriname heeft afgelopen week een 54-jarige man aangehouden die in dronken toestand zijn 76-jarige aan haar hoofd heeft gekapt. De vrouw werd badend in haar bloed door haar kleinzoon aangetroffen met een kapverwonding aan haar hoofd, meldt het Korps Politie Suriname op haar website.

Onderzoek wees uit dat die mevrouw door haar 54-jarige zoon, die dronken thuis was aangekomen, met vermoedelijk een scherp voorwerp is aangevallen en verwond. Na zijn daad ging hij naar zijn slaapkamer om zijn roest uit te slapen. Het slachtoffer, die slecht ter been is, zocht geen hulp maar ging op haar bed liggen.

Toen een kleinzoon van het slachtoffer, omstreeks elf uur in de avond, thuis aankwam zag hij heel wat bloedsporen in de woonkamer. Die bloedsporen leidden naar de slaapkamer van zijn grootmoeder. De kleinzoon trof zijn oma bloedend in bed aan. Daarnaar gevraagd verklaarde het slachtoffer aan haar kleinzoon dat zijn vader haar gekapt had aan haar hoofd. De kleinzoon schakelde direct de politie in.

De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld voor onder andere zware mishandeling.

Het slachtoffer was ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels ontslagen. Na haar ontslag gaf zij de politie te kennen dat zij geen strafrechtelijke vervolging tegen haar zoon wilde hebben. Haar wens is vooralsnog niet ingewilligd door de justitiële autoriteiten