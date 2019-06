Deskundige waarschuwt: Suriname kan economisch geïsoleerd raken

Indien er niet tijdig maatregelen worden genomen in Suriname tegen witwassen, fraude en corruptie, kan het land economisch geïsoleerd raken. Dit zei forensisch deskundige, Peter Diekman, donderdagavond tijdens een discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname.

Volgens Diekman zal door de isolatie het land ernstig beperkt worden in haar in- en uitgaande betalingsverkeer. De deskundige zei dat er jaren lang gezegd wordt dat de wetgevingen verscherpt en of aangepast moeten worden daarvoor. Maar volgens Diekman hoeft dat nu niet omdat er al genoeg wetgevingen zijn. Enigste is dat de instituten en organen die met de controle en monitoring belast zijn, daadwerkelijk optimaal moeten functioneren.

De deskundige merkte verder op dat witwassen, fraude en corruptie in Suriname en Nederland omerbij evenveel is. Maar doordat de controlerende en monitorende instituten en organen in Nederland optimaal werken, het land in de top 10 staat van landen die er tegenaan vechten. Doordat in Suriname dat niet het geval is, staat die gerangschikt in de top 70.

Als voorbeeld van maatregelen die genomen worden tegen Suriname, op verdenking van witwaspraktijken, haalde Diekman de aanhouding van de 19 miljoen euro geldzending door de Nederlandse justitie aan. De deskundige benadrukte dat de regering er spoedig alles aan moet doen, om de belastende organen en instituten op volle toeren te krijgen. Als de maatregelen uitblijven, zal Suriname door de isolatie, een zware economische klap krijgen. Dat is iets wat het land nu absoluut niet kan permiteren.