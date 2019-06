Onbewoond pand in Paramaribo in brand

Leden van het Korps Brandweer Suriname waren vanmorgen druk in de weer om een brand te blussen. Het gaat om een brand in een onbewoonde en verlaten woning op de hoek van de Wicher- en Van Sommelsdijkstraat in Paramaribo.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De brandweer was vrij snel op het adres en had de brand binnen korte tijd onder controle. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Het komt vaker voor dat onbewoonde panden in Paramaribo door onverlaten, vaak junkies, in brand worden gestoken. De politie van het ressort Centrum heeft de zaak opgepakt en is een onderzoek gestart.