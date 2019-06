Weg naar Iamgold in Suriname gebarricadeerd?

Volgens onbevestigde berichten is de weg naar Iamgold gebarricadeerd op de hoek van Nieuw Koffie Kamp. Dat melden diverse bronnen op social media. Op een foto die rond gaat zou te zien zijn dat de weg gebarricadeerd is door een groep mannen. Ook zou er een rij van bussen vrachtwagens staan die wachten op doorgang.

Waarom de weg is gebarricadeerd is nog niet bekend. Het bericht is nog niet bevestigd dus later meer.