Ook aandacht voor Wereld Milieu Dag in Suriname

Vandaag, woensdag 5 juni 2019, is het Wereld Milieu Dag (WMD) en wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van milieu voor de kwaliteit van het leven op aarde. Elk jaar wordt een nieuw thema bedacht door de United Nations Environment en het thema voor dit jaar is ‘Beat Air Pollution’ (Bestrijden van Luchtvervuiling). Suriname als het meest beboste land ter wereld ontkomt er ook niet aan, om meer aandacht te schenken aan luchtvervuiling.

De kwikdampen uit de goudverwerkingsindustrie, de vuilverbranding met name te Ornamibo, de grasbranden in onder anderen het noorden van Paramaribo, de verbranding van erfvuil en de uitlaatgassen van verouderde voertuigen, herbergen een groot gevaar voor de gezondheid van mens, dier en flora verdienen een adequate en integrale aanpak.

Wereld Milieu Dag is in 1972 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in de marge van de “United Nations Conference on the Human Environment” te Stockholm, Zweden. Het doel van deze dag is, om de milieubewustwording onder mensen en naties te bevorderen en acties te stimuleren die bijdragen aan de bescherming van het milieu.

In het kader van WMD worden doorgaans verschillende activiteiten ontplooid die variëren van schoonmaakacties in buurten, wandellopen, milieubeurzen en het planten van bomen tot het bestrijden van misdaad tegen wilde dieren. Het doel van deze activiteiten is de samenleving bewust(er) te maken over het belang van milieubescherming.

Met het thema ‘Bestrijden van Luchtvervuiling’ dit jaar nodigt de Verenigde Naties (VN) ons uit om na te denken over hoe wij ons dagelijks leven kunnen veranderen om luchtverontreiniging te verminderen en zodoende het gevaar voor onze eigen gezondheid terug te dringen. Opgeroepen wordt om stil te staan bij enkele bronnen van luchtvervuiling, zoals:

Het huishouden, vanwege energieverbruik voor verlichting en koeling en gasverbruik bij het koken;

De industrie, die energie gebruikt voor het produceren van goederen en diensten;

Het transport, vanwege uitlaatgassen van rij- en voertuigen;

De agrarische sector, als gevolg van het vrijkomen van methaan en ammoniak;

Afval, door openlucht verbranding, waardoor schadelijke dioxines, furanen, methaan en fijne deeltjes, zoals zwarte koolstof in de atmosfeer terechtkomen

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het verminderen van luchtvervuiling door: meer gebruik te maken van openbaar vervoer of samen te rijden;

Niet rondrijden met een voertuig met een zware uitstoot van uitlaatgassen;

Geen afval op het erf te verbranden;

Niet onnodig lichten te laten branden;

Bomen op uw erf te planten, indien mogelijk.