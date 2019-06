Vandaag nationale vrije dag in Suriname in verband met einde Ramadan

Over de hele wereld vieren moslims deze week het einde van de vastenmaand ramadan. Ook in Suriname werd er gisteren al in diverse moskeeën stil gestaan bij Id-Ul-Fitre zoals het einde van de ramadan wordt genoemd. Vandaag, woensdag 5 juni, hebben Surinamers in verband hiermee een nationale vrij dag. Suriname is hiermee het enige niet-moslim land ter wereld waar het einde van de ramadan een nationale feestdag is.

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Mike M. F. Noersalim, sprak in verband met de viering van het Id-Ul-Fitre fest 2019, ook een speciale boodschap uit. “Ik spreek de hoop uit dat wij allen, de totale Surinaamse gemeenschap, vrede en saamhorigheid zullen koesteren en verder zullen uitdiepen” zei hij daarbij.

De id-Ul-Fitre dag valt dit jaar samen met de dag waarop de eerste groepen moslims in Suriname aankwamen. Op 5 juni 1873 kwam namelijk het eerste schip met contractarbeiders uit India, de Lalla Rookh, aan in Suriname. Onder de contractarbeiders waren er zowel Hindoes als Moslims. In India wonen er circa 170 miljoen moslims. Ter vergelijking: in de islamitische republiek Pakistan wonen er circa 122 miljoen moslims.