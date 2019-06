Geen ruimte in Suriname voor nieuwe visvergunningen in 2020

Er is in Suriname geen ruimte voor nieuwe visvergunningen in 2020. Dat heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, maandag gemeld in De Nationale Assemblee. Volgens hem zijn er nu al te veel visvergunningen uitgegeven.

De minister gaf aan dat de overheid geen valse verwachtingen wil creëren bij vissers en daarom duidelijk aangeeft dat er geen nieuwe vergunning voor 2020 worden uitgegeven. Op dit moment worden de oude zaken afgehandeld aldus Parmessar. .

“Belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de visserijsector is een optimale controle op de wateren opvoeren. Daar zullen het ministerie van LVV en andere autoriteiten hard aan werken”, gaf de minister aan.