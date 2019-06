Goudzoeker doodgeschoten in Suriname

Een Braziliaanse goudzoeker is zondagochtend in het Goliathgebied in het distrct Para overleden na een beschieting. Collega’s hebben zijn ontzielde lichaam langs de weg gevonden. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Volgens het medium bestaat het vermoeden dat het slachtoffer na de beschieting is beroofd. De ATV waarop de man heeft gereden, is niet aangetroffen. De identiteit van de schutter, die vermoedelijk toesloeg vanuit het bosschage, is vooralsnog onbekend.

Het lichaam van de man is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de recherche van Regio Midden.